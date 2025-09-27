Viabilità provinciale, Barone (Lega): "85 milioni di euro per la Campania" "Grazie a Salvini il Mit ha stanziato una cifra record"

“Grazie al ministro Salvini per le strade provinciali e delle città metropolitane il Mit ha stanziato la cifra record di un miliardo di euro. Mai in passato era stata attribuite tante risorse per la viabilità e per la Campania sono stati assegnati oltre 85 milioni di euro”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “Per la Campania sono disponibili per l’esattezza 85.648.012 milioni di euro. Una cifra importante che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini”. Ecco il riparto completo: Avellino 12.520.760,57; Benevento 8.768.617,12; Caserta 13.501.517,87; Napoli 25.387.406,27; Salerno 25.469.710,60. “Risorse queste che saranno utilissime per adeguare e sistemare le strade provinciali delle province campane”, prosegue Barone. “L’impegno della Lega per il territorio è continuo e costante e questi provvedimenti evidenziano l’attenzione del partito e del ministro Salvini per le esigenze degli enti e della collettività”, conclude il responsabile Enti Locali della Lega.



