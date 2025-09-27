Av Napoli Bari: completati lavori potenziamento tratta Caserta Benevento Foggia

Dal 27 settembre al 13 ottobre modifiche alla circolazione

Benevento.  

Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta - Benevento - Foggia nell’ambito del nuovo itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, per un impegno economico complessivo di circa 430 milioni di euro.

Attivazione di un nuovo tratto di linea tra Cancello e Frasso Telesino

I lavori hanno portato all’attivazione di un nuovo tratto di linea tra Cancello e Frasso Telesino e di una nuova località di servizio di diramazione dei treni nel tratto Caserta – Cancello gestito con il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione che, a regime, incrementerà gli standard di regolarità della circolazione. Realizzati, inoltre, lavori di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione su alcuni ponti della linea Benevento – Foggia.

Modifiche alla circolazione dal 27 settembre al 13 ottobre

Nelle prime due settimane dall’attivazione (dal 27 settembre al 13 ottobre), sulla linea Caserta - Cancello - Benevento – Foggia sono previste modifiche alla circolazione con rallentamenti e/o limitazioni per alcuni treni regionali e a lunga percorrenza. I treni del Regionale delle relazioni Napoli – Cancello – Caserta, Caserta – Salerno, Roma – Napoli – Vairano/Cassino, Benevento – Caserta/Cassino e Benevento – Roma T.ni subiranno modifiche di orario e/o cancellazioni. Inoltre, fino al 13 dicembre, i treni non effettueranno la fermata nelle stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino Dugenta. Alcuni treni Frecciarossa delle relazioni Roma T.ni – Bari C.le/ Lecce, Milano C.le – Foggia/ Lecce; Torino P.N. – Benevento – Bari C.le subiranno variazioni di orario. Infine, i treni Intercity 703 e 704 saranno cancellati tra Caserta e Bari C.le. fino al 13 dicembre.

