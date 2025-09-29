Sportello arcobaleno, pubblicato l'avviso rivolto agli enti del Terzo settore Per favorire la prevenzione ed il contrasto alla violenza e alle discriminazioni

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse rivolto a enti del terzo settore per istituire uno 'Sportello Arcobaleno'. L'obiettivo è quello di favorire la prevenzione ed il contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. L'avviso è integralmente consultabile al seguente indirizzo https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=72435

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire dalla giornata odierna e fino al termine tassativo del 9 ottobre. Gli Operatori interessati dovranno inviare l’istanza al seguente indirizzo Pec: pszambito1@pec.comunebn.it specificando nell'oggetto 'Manifestazione di interesse per la partecipazione all’ATS per l’istituzione e funzionamento di Sportelli Arcobaleno (CAD) sul Territorio dell’ Ambito B1'. Ad avvenuta ammissione a contributo, occorrerà formalizzare con il partner selezionato, la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo.

