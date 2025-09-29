L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse rivolto a enti del terzo settore per istituire uno 'Sportello Arcobaleno'. L'obiettivo è quello di favorire la prevenzione ed il contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. L'avviso è integralmente consultabile al seguente indirizzo https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=72435
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire dalla giornata odierna e fino al termine tassativo del 9 ottobre. Gli Operatori interessati dovranno inviare l’istanza al seguente indirizzo Pec: pszambito1@pec.comunebn.it specificando nell'oggetto 'Manifestazione di interesse per la partecipazione all’ATS per l’istituzione e funzionamento di Sportelli Arcobaleno (CAD) sul Territorio dell’ Ambito B1'. Ad avvenuta ammissione a contributo, occorrerà formalizzare con il partner selezionato, la costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo.
Sportello arcobaleno, pubblicato l'avviso rivolto agli enti del Terzo settore
Per favorire la prevenzione ed il contrasto alla violenza e alle discriminazioni
L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse rivolto a enti del terzo settore per istituire uno 'Sportello Arcobaleno'. L'obiettivo è quello di favorire la prevenzione ed il contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. L'avviso è integralmente consultabile al seguente indirizzo https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=72435