Benevento distrutta dalle bombe del '43: un ricordo sempre vivo VIDEO In Cattedrale la celebrazione per ricordare la tragedia

La commemorazione del giorno più buio. Quel tributo di sangue che Benevento ha pagato in occasione dei bombardamenti anglo-americani nel settembre 1943: è questo il senso della giornata celebrata oggi in Cattedrale.

Nel Duomo di Benevento l'Arcivescovo Accrocca ha celebrato l'eucarestia per la “Giornata del ricordo” in memoria delle vittime civili dei bombardamenti aerei del 1943.

“A causa della centralità nelle comunicazioni ferroviarie tra Roma e la Puglia, la Città venne infatti colpita in maniera durissima dai bombardamenti angloamericani, che causarono oltre duemila vittime, un numero imprecisato di feriti e circa ventimila sfollati”.

E dunque l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella “accogliendo la proposta avanzata da un gruppo di cittadini ha istituito il 29 settembre di ogni anno una giornata commemorativa delle vittime dei bombardamenti in modo da mantener viva la memoria dell’immane tragedia che colpì tante inermi famiglie beneventane e richiamare l’attenzione delle future generazioni sul carico di sofferenza umana generato dalle guerre”.

Una delibera votata all'unanimità a settembre scorso. Nel video le interviste al sindaco Mastella, all'Arcivescovo Accrocca, ad uno dei cittadini promotori dell'iniziativa Ambner De Iapinis