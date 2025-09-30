Pietrelcina accoglie la statua della Madonna di Fatima Dal 5 al 13 ottobre, il 12 una celebrazione presieduta dal Cardinale Sepe

La Statua della Madonna Pellegrina di Fatima arriva a Pietrelcina per nove giorni di fede e preghiera.

La Città di Pietrelcina, terra natale di San Pio, si prepara ad accogliere un evento di profonda spiritualità: la Statua della Madonna Pellegrina di Fatima sarà presente nella comunità da domenica 5 a lunedì 13 ottobre. L'arrivo della sacra effigie, una delle immagini ufficiali benedette per i pellegrinaggi mondiali, segnerà l'inizio di un ricco programma di incontri, momenti di preghiera e contributi musicali.

Il Programma degli Eventi

L'accoglienza è fissata per domenica 5 ottobre in Piazza SS. Annunziata con la celebrazione di una Santa Messa all’aperto alle ore 11:00, presieduta dal Parroco-Rettore, fr. Daniele Moffa.

Nel pomeriggio, la statua sarà accompagnata in processione verso la Chiesa Conventuale “Sacra Famiglia”, dove rimarrà per l'intera giornata di lunedì 6 ottobre.

Da martedì 7 e fino al 13 ottobre, la sacra icona sarà esposta nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria degli Angeli” – Santuario diocesano di “San Pio da Pietrelcina”. Quest'ultima, in quanto chiesa giubilare, consentirà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria durante il periodo della visita.

Il programma prevede la partecipazione di diversi vescovi per le celebrazioni: Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento; Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe

Mazzafaro, Vescovo di Cerreto Sannita; Sua Eccellenza Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra.

Il momento culminante sarà la solenne Eucaristia di domenica 12 ottobre, che sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe.

Un Messaggio di Pace e il Legame con Padre Pio

La statua in visita a Pietrelcina è la replica ufficiale realizzata secondo le indicazioni di Suor Lucia, una dei tre pastorelli di Fatima. Concessa dal rettore del Santuario portoghese, questa immagine viaggia dal 1947 portando nel mondo un messaggio universale di pace e accoglienza.

Negli anni sono state tante le testimonianze dei frutti spirituali straordinari di questi pellegrinaggi, che vedono migliaia di fedeli, penitenti e persone di diverse confessioni religiose accorrere per ricevere il Sacramento della Riconciliazione e grazie abbondanti.

L'arrivo della Madonna Pellegrina a Pietrelcina assume un significato speciale per il suo storico legame con San Pio. Nel 1960, la sacra icona visitò San Giovanni Rotondo mentre Padre Pio era gravemente malato. Il santo, dopo averle donato un rosario d'oro e aver pregato intensamente, dichiarò

di essere stato guarito al momento della partenza dell'elicottero.