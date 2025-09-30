Consiglio comunale: via libera ad uso spray al peperoncino da parte della Poliz In aula approvato il bilancio consolidato 2024

Il Consiglio comunale questa mattina ha approvato il bilancio consolidato 2024 con 20 voti favorevoli e 7 contrari. Inoltre, ha proceduto alla ratifica di alcune variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 deliberate dalla Giunta comunale e al riconoscimento di vari debiti fuori bilancio.

L’assise consiliare ha infine approvato all’unanimità il regolamento per l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte della Polizia Municipale e dato il via libera al Documento di orientamento strategico (DOS) della Città di Benevento – ciclo di programmazione delle risorse comunitarie 2021/2027.