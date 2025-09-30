Consiglio comunale: via libera ad uso spray al peperoncino da parte della Poliz

Il Consiglio comunale questa mattina ha approvato il bilancio consolidato 2024 con 20 voti favorevoli e 7 contrari. Inoltre, ha proceduto alla ratifica di alcune variazioni in via d’urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 deliberate dalla Giunta comunale e al riconoscimento di vari debiti fuori bilancio.
L’assise consiliare ha infine approvato all’unanimità il regolamento per l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte della Polizia Municipale e dato il via libera al Documento di orientamento strategico (DOS) della Città di Benevento – ciclo di programmazione delle risorse comunitarie 2021/2027.