Irpinia e Sannio Capitale del Dono: attesi più di 800 studenti a Pietrelcina Presentato il programma delle celebrazioni

Sono stati presentati alla Rocca dei Rettori di Benevento gli eventi predisposti per la Capitale Italiana del Dono 2025, riconoscimento che quest’anno è stato conferito all'area Irpinia e Sannio. Le celebrazioni, previste nei giorni 2, 3, 4 e 24 ottobre, si svolgeranno a Pietrelcina coinvolgendo studenti, enti del Terzo Settore, ma anche il mondo delle imprese ed i cittadini.

Giovani protagonisti a Pietrelcina

“Novanta le scuole coinvolte in tutto il Paese che hanno partecipato ai contest proposti, ma sono più di 800 i ragazzi attesi a Pietrelcina che arriveranno dalla Campania ma non solo”, ha spiegato il presidente del Csv Irpinia – Sannio Raffaele Amore.

L'iniziativa, infatti, è promossa dal centro servizi per il volontariato e l'Istituto Italiano della donazione.

Nel 2025 il decennale della Giornata del Dono

“Abbiamo scelto Pietrelcina come luogo simbolico dell'intero territorio Irpinia – Sannio”, ha spiegato Cinzia Di Stasio direttrice dell'Istituto della donazione: “Si parte il 3 ottobre con una giornata dedicata alle scuole, mentre il 4 festeggieremo i dieci anni della Giornata del dono e chiudiamo il 24 ottobre con una giornata legata ai dati del territorio, come donano gli italiani, ma anche in relazione ai dati campani”.

Il progetto, infatti, si inserisce nel contesto della Giornata Nazionale del Dono, istituita nel 2015 e che quest'anno celebra il suo decennale in Campania.

Il sindaco di Pietrelcina: l'impegno per il prossimo primo lasciato di San Pio

“Mi piace ricordare quanto questa manifestazione sia coerente ciò che Pietrelcina rappresenta, in quanto custode di un lascito spirituale di San Pio che si compone di messaggi universalmente condivisibili, primo fra tutti l'impegno per il prossimo”, il commento del sindaco Salvatore Mazzone.