Comunità Montana del Fortore: una delegazione incontra direttore Asl Spina: "Confronto proficuo sui comuni riconosciuti area interne nella Strategia nazionale"

Una delegazione di sindaci della Comunità Montana del Fortore ha incontrato presso la sede Asl di Benevento, il nuovo direttore generale, Tiziana Spinosa con il neo direttore amministrativo Antonio Mennitto.

La rappresentanza istituzionale dell'ente montano fortorino, guidata dal presidente Zaccaria Spina, era composta dai primi cittadini di Paduli Domenico Vessichelli, di San Giorgio La Molara Nicola De Vizio, di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli, di San Marco dei Cavoti Angelo Marino, di Baselice Massimo Maddalena, di Ginestra degli Schiavoni Edi Barile e infine dal delegato del sindaco di Castelfranco in Miscano, Emiliano Petruccelli.

“Si è trattato di un incontro proficuo - afferma il presidente Zaccaria Spina - nel corso del quale abbiamo rivolto gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale Tiziana Spinosa, che si è insediata da pochissimo tempo ma sta già lavorando in modo incessante, ringraziandola per la disponibilità manifestata ad interagire con le istituzioni in merito alle grandi opportunità che a breve dovremo essere bravi ad intercettare. I 14 comuni della Comunità Montana sono stati riconosciuti area interna ai fini della cosiddetta SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) per cui a breve dovrà essere reso esecutivo il nostro preliminare di strategia approvato recentemente dalla Giunta Regionale della Campania: dovremo pertanto approfondire tematiche importanti quali quelle inerenti le Piccole Case della Salute, il potenziamento dell'Ospedale di Comunità a San Bartolomeo in Galdo e della Casa di Comunità a San Marco dei Cavoti, ed organizzarci per la creazione di una rete di servizi integrati socio sanitari di comunità".

“Abbiamo inoltre verificato la possibilità di avviare importanti interazioni con la Asl sull'organizzazione di eventi formativi, su attività di prevenzione, sul randagismo, su alcuni protocolli d'Intesa in essere e soprattutto riguardo a futuri incontri utili ad approfondire i temi sentiti della medicina territoriale e l'emergenza. Tutti i presenti - conclude Spina - hanno preso atto del grande impegno e della disponibilità del neo direttore generale Tiziana Spinosa".