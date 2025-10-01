Manifestazioni e circhi con animali, Ambrosone incontra le associazioni "Riunione fruttuosa con associazioni, condivise le regole"

“Nel corso di una riunione con le associazioni Lega del Cane, Guardia Forestale ODV e Lega Antivivisezione, sono state condivise le regole per lo svolgimento di manifestazioni che prevedano la presenza di animali, come i circhi e le esposizioni di animali selvatici: potranno svolgersi, ma solo a condizione che venga rispettato rigorosamente il regolamento comunale in tema di benessere animale”. A comunicarlo è l'assessore alle Attività produttive del comune di Benevento, Luigi Ambrosone.

"E' stata una riunione costruttiva, per la quale ringrazio le associazioni. Si è trattato di un dialogo fruttuoso che ha consentito di trovare soluzioni che possano tutelare il benessere degli animali senza compromettere altre esigenze, a testimonianza dell'attenzione e della sensibilità che l'amministrazione Mastella ha nutrito sempre per il benessere animale", spiega l'assessore Ambrosone.

Garante comunale dei Diritti degli Animali

"Nel corso della riunione è stato stabilito che questo genere di manifestazioni dovranno essere sottoposte ai dovuti controlli da parte degli organi competenti, e che le autorizzazioni rilasciate dovranno esplicitamente richiamare il rispetto del regolamento comunale vigente in materia di benessere animale già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 8 del 19 febbraio 2015. Abbiamo condiviso inoltre la proposta dell'associazione Guardia Forestale per l'istituzione, a costo zero e senza oneri per l'Ente, di un Garante comunale dei Diritti degli Animali, sul modello del Garante Regionale dei Diritti degli Animali, istituito con Decreto Regionale n. 108/2023. La riunione – conclude - si è conclusa dunque con esiti pienamente soddisfacenti e positivi".