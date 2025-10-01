Domeniche della salute: nuovo appuntamento a Benevento L'iniziativa promossa dal Rotary club guidato dal presidente Raffaele Pilla

Nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione e promosso a Benevento dal Rotary Club, guidato dal presidente Raffaele Pilla, nell'ambito delle Domeniche della salute. Il prossimo evento si svolgerà domenica 5 ottobre.

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti davanti al Palazzo del Governo, lungo corso Garibaldi, dalle ore 9 alle ore 13 per consentire ai cittadini che vorranno aderire di effettuare eco-doppler Tsa con il dottor Antonio Renna.

"Prevenire è vivere”, il messaggio rilanciato dall'associazione che in una nota evidenzia “l’importanza dell’Eco Color Doppler TSA nella valutazione del rischio vascolare. L’Eco Color Doppler dei tronchi sovra-aortici (TSA) è uno strumento diagnostico fondamentale nella prevenzione delle malattie cerebrovascolari. Si tratta di un esame non invasivo, sicuro e indolore, che consente di valutare il flusso sanguigno nelle arterie carotidi e vertebrali, i principali vasi che portano sangue al cervello. Grazie a questa indagine è possibile individuare precocemente la presenza di stenosi, placche aterosclerotiche o alterazioni della circolazione, condizioni spesso silenziose che possono però aumentare significativamente il rischio di ictus o di altre complicanze vascolari”.