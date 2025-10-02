Vento forte, il sindaco Mastella ordina chiusura di parchi, villa e cimitero Dalle 20 di ieri, mercoledì 1 ottobre alle 20 del 3 ottobre a Benevento

A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 20 di ieri mercoledì 1 ottobre e fino alle ore 20 di domani, venerdì 3 ottobre prevede raffiche di vento forti, il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura per le giornate del 2 e 3 ottobre:

- della villa comunale e dei parchi cittadini;

- del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.

Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè:



· procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;



· prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

· assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

· osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.



