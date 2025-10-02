Cortincarcere. A Benevento incontro con il regista Massa e l'attore Varone Il giovane attore protagonista serie televisiva “Mare fuori” domani presso la casa circondariale

Con l’appuntamento di domani si chiude, dunque, l’edizione 2025 di una manifestazione che rappresenta un momento importante nel percorso di rieducazione e reintegrazione dell’umanità carceraria e di conoscenza per la società civile.



Domani venerdì 3 ottobre 2025, dalle 13, presso i locali della Casa Circondariale di Benevento, si terrà, nell’ambito del progetto “Cortincarcere”, l’incontro con il regista, Fabio Massa e la proiezione del film da lui diretto “Global Harmony” (premiato in una delle sezioni del festival sannita).



Come sempre, saranno coinvolti i detenuti partecipanti al workshop cinematografico promosso dalla Camera Penale di Benevento insieme all’APS Libero Teatro di Benevento (organizzatrice del Social Film Festival ArTelesia - Benevento, Concorso internazionale del cinema sociale, giunto alla sua XVII edizione) e realizzato con l’essenziale supporto tecnico-logistico della Direzione del carcere e del personale civile e di polizia penitenziaria.



Gli organizzatori dell’evento avranno altresì il piacere di ospitare il giovane attore protagonista della nota serie televisiva “Mare fuori”, Luca Varone, per un confronto che si annuncia stimolante e di interesse.



Così giungerà a conclusione il cineforum che si è sviluppato nell’arco di tre mesi e ha riguardato i reparti media sicurezza, alta sicurezza e sex offender del carcere di Benevento. Sarà premiato il prossimo 4 ottobre presso il Teatro Vittorio Emanuele del capoluogo sannita il cortometraggio risultato vincitore sulla base dei voti dei detenuti.



Il workshop cinematografico, in questi mesi, da un lato ha fornito ai detenuti le conoscenze di base nell’analisi dei film, privilegiando un punto di vista tecnico, dall’altro ha consentito di sviluppare un ampio dibattito sulle tematiche sociali soggetto dei corti proiettati. Una manifestazione di grande apertura del carcere sul mondo del cinema, e viceversa, in un progetto di elevata contaminazione reciproca, di notevole qualità artistica, che rappresenta un momento importante nel percorso di rieducazione e reintegrazione dell’umanità carceraria e di conoscenza per la società civile.



