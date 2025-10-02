La campionessa di pattinaggio artistico a rotelle Parziale ricevuta da Mastella L'atleta parteciperà ai Mondiali di Pechino

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti la campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle Mariaclaudia Parziale.

L'atleta della società Jolly Skate parteciperà al World Skate Artistic Skating World Championships 2025, i Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle in programma a Pechino, in Cina, dal 17 al 30 ottobre. Parziale prenderà parte alle gare individuale e di coppia (categoria junior).

La campionessa tricolore è stata accompagnata anche dal professor Ciro Pellegrini, docente di scienze motorie al Liceo Scientifico Rummo, istituto che la 17enne di San Giorgio del Sannio frequenta e dove è parte integrante del progetto Studente-Atleta per la conciliazione degli impegni agonistici con le attività scolastiche.

"In bocca al lupo alla nostra atleta per i Mondiali in Cina - ha spiegato il sindaco di Benevento Clemente Mastella - auspico che il pattinaggio artistico a rotelle possa diventare presto sport olimpico, come accade già per l'analoga disciplina su ghiaccio. I successi di Mariaclaudia e degli altri atleti della Jolly Skate valorizzano il gioiellino che è il pattinodromo Castelluzzo di via Mustilli, risorto grazie alla nostra Amministrazione".

