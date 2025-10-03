Lavori programmati e mai partiti: Comitato Sos 372 chiede spiegazioni ad Anas "Tratto di Telesina a ridosso della corsia di immissione dei veicoli provenienti da Campobasso"

Il Comitato Sos 372 Benevento – Telese – Caianello chiedi all'Anas chiarimenti in merito al mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza del tratto della telesina dal chilometro 61+085 al chilometro 71+140, un chilometro di asfalto che andrebbe rifatto a ridosso della corsia di immissione dei veicoli provenienti da Campobasso. Tratto di superstrada particolarmente ammalorato che necessita di urgente manutenzione.

“Difatti – scrivono dal comitato -, sovente assistiamo ad invasioni della corsia di marcia in direzione Benevento da parte degli autoveicoli e addirittura dei mezzi pesanti, provenienti dall’opposta corsia ormai ridotta ad una vera e propria mulattiera.

È evidente che la situazione creatasi è oltremodo pericolosa ed è urgente intervenire a stretto giro. E' intollerabile che lavori affidati e programmati dal primo settembre e che ad oggi dovevano essere conclusi, ancora non sono iniziati”.

Per questi motivi il Comitato Sos 372 chiede delucidazioni urgenti ad Anas.