Nati per leggere presenta leggiamo per la pace L'iniziativa in programma a Benevento

Gli incontri di Nati per Leggere Campania nel mese di ottobre saranno dedicati anche alla lettura degli albi contenuti nella bibliografia “Torneranno gli aquiloni”, avviata nell’agosto 2021, all’indomani della presa di Kabul da parte dei Talebani.

Negli ultimi anni, di fronte ai numerosi conflitti e – oggi più che mai – dinanzi al dramma che si sta consumando a Gaza, abbiamo sentito l’urgenza di rilanciare più volte questa iniziativa.

Ritrovarci sul tappeto delle storie, leggere insieme guardandoci negli occhi, dare voce ai pensieri delle bambine e dei bambini: crediamo che tutto questo sia la base per costruire relazioni sane, comunità di pace e, soprattutto, per garantire a ogni bambina e bambino il diritto all’infanzia.

Per rompere il muro del silenzio, riconoscere le atrocità della guerra e trovare parole capaci di generare pensieri autentici e gesti di fratellanza, le volontarie e i volontari di Nati per Leggere Campania lavorano da tempo alla costruzione di una bibliografia di albi illustrati e libri, pensata per offrire a genitori ed educatori strumenti per raccontare il mondo – anche nelle sue contraddizioni – con verità e sensibilità.

«È una goccia in un oceano infinitamente più grande di noi – afferma il gruppo regionale – ma non possiamo rassegnarci. Continuiamo a credere ostinatamente che le parole siano vive, che abbiano il potere di cambiare traiettorie e riscrivere la realtà».

Per questo abbiamo deciso di dedicare i prossimi incontri alla lettura degli albi selezionati in questi anni: perché in questo tempo senza pace sentiamo il bisogno di alzare lo sguardo oltre il nostro orizzonte.

Invitiamo autrici e autori, illustratrici e illustratori, editori e librai a partecipare alla costruzione della bibliografia, segnalando nuovi titoli per rendere ancora più solido il nostro ponte di storie, affinché le bambine e i bambini possano coltivare, attraverso i libri, il coraggio di non distogliere lo sguardo dall’ingiustizia e dal dolore del mondo.