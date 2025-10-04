Valorizzare il lavoro di squadra, il progetto di Ance Benevento con Randstad A Confindustria presentata la convenzione. Costruttori al fianco anche dello sport e del sociale

Si è tenuto ieri pomeriggio il workshop organizzato da ANCE Benevento In collaborazione con la società RANDSTAD dedicato a un tema fondamentale per le imprese e per il nostro territorio: il lavoro di squadra.

Teamwork, giocare di squadra, significa unire competenze e valori diversi per raggiungere insieme risultati che da soli sarebbero impossibili.

“Oggi presentiamo una convenzione importante con Randstad - ha sottolienato il presidente ANCE Flavian Basile -, che offrirà ai nostri associati condizioni vantaggiose per la somministrazione di lavoro, la ricerca e selezione del personale e il supporto alla riqualificazione professionale. Si tratta di strumenti concreti, che aiuteranno le imprese a trovare manodopera qualificata in un momento in cui il settore delle costruzioni vive una forte carenza di professionalità. Grazie a questa collaborazione, potremo rendere più competitive le nostre aziende e rispondere meglio alle sfide del mercato.

Ma non ci fermiamo qui. Come ANCE Benevento - ha rimarcato Basile -, crediamo che il ruolo dell’impresa vada oltre i cantieri: significhi anche costruire comunità. Con questo spirito abbiamo lanciato il progetto WEPLAY4THEBUILD – ANCE per lo Sport, che destinerà una parte del nostro bilancio al sostegno delle società sportive dilettantistiche del territorio. Lo sport, come il lavoro di squadra, educa al rispetto, alla legalità, all’inclusione, e rappresenta un presidio fondamentale per la crescita dei giovani e per il benessere sociale”.

Presenti alcuni rappresentanti delle società con cui ANCE ha avviato questo percorso: Benevento 5 (Calcio a 5); Miwa Energia; Cestistica Benevento (Basket); We Benevento United (Calcio 1^ categoria); Meta Leao (Basket) e Samnium Basket Benevento (Basket femminile).

Attraverso questa iniziativa, le società sportive non riceveranno solo un sostegno economico, ma entreranno in un vero e proprio patto valoriale con le imprese, per promuovere attività educative, inclusione sociale e una cultura etica condivisa.

Insieme, con le imprese, con Randstad e con il mondo dello sport, vogliamo continuare a costruire futuro, a beneficio non solo del settore edile ma di tutto il nostro territorio.