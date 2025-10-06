Polizia municipale Benevento: ecco orari apertura ufficio cassa verbali Le disposizioni per il comando di via Santa Colomba

Lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Sono gli orari di apertura al pubblico dello sportello cassa dell’ufficio verbali in via Santa Colomba n.2 ubicato al piano terra.

E’ possibile pagare le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada, presso il Comando della Polizia Municipale nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 sia in contanti che con carte e chiedere delucidazioni in merito. Si comunica altresì che è possibile effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario all’iban: IT 29E0 7601 1500 0000 0116 33823 intestato a Comune di Benevento - Polizia Municipale; causale: numero del verbale o accertamento e targa del veicolo. Si rammenta che il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) ha previsto la piattaforma pagoPA per consentire ai cittadini di pagare i corrispettivi alle Pubbliche Amministrazioni in modalità elettronica, garantendo sicurezza, semplicità e trasparenza dei flussi.