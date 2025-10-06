Multe a Benevento: gli orari per pagarle presso la Polizia Municipale Si potranno pagare dalle 9 alle 12 dal lunedì al giovedì anche con bancomat

Il comando della Polizia municipale di Benevento ha diramato gli orari di apertura al pubblico dello sportello cassa dell’ufficio verbali in via Santa Colomba n.2 ubicato al piano terra. E’ possibile pagare le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada, anche presso il Comando della Polizia Municipale nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 sia in contanti che con carte e chiedere delucidazioni in merito. Si comunica altresì che è possibile effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario all’iban : IT 29E0 7601 1500 0000 0116 33823 intestato a Comune di Benevento - Polizia Municipale; causale: numero del verbale o accertamento e targa del veicolo. Si rammenta che il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) ha previsto la piattaforma pagoPA per consentire ai cittadini di pagare i corrispettivi alle Pubbliche Amministrazioni in modalità elettronica, garantendo sicurezza, semplicità e trasparenza dei flussi.