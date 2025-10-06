Metro Plus-Città medie, pubblicato l'avviso per partenariati con Terzo Settore Percorso di co-progettazione per realizzare interventi integrati e innovativi di inclusione attiva

"E' stato pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente l'avviso pubblico per la costituzione di partenariati tra il Comune di Benevento e soggetti del Terzo Settore e attori locali ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 finalizzato a definire, a seguito di co-progettazione, la gestione dei servizi previsti dal progetto 'EmpowerNet: potenziare e innovare servizi e reti sociali'". Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e il vicesindaco delegato ai fondi Metro Plus-Città Medie Francesco De Pierro

"Con l'avviso - spiegano il sindaco Mastella e il vicesindaco De Pierro - entra nel vivo il programma Metro Plus-Città Medie: nello specifico avviamo un percorso di co-progettazione con soggetti partner per realizzare interventi integrati e innovativi di inclusione attiva, sperimentando il modello del Distretto di Community Caring, ossia una rete di inclusione attiva capace di coniugare solidarietà e sussidiarietà e di favorire l’empowerment delle persone. Il distretto di community caring si basa sulla logica di costruire una rete che unisce enti del Terzo Settore, parrocchie, comunità locali, organizzazioni, cittadini e servizi pubblici, per rispondere ai bisogni delle persone in maniera più vicina, flessibile e personalizzata".

In particolare gli elementi caratterizzanti sono "la presenza fisica sul territorio (es. spazi condivisi, sportelli di comunità), l'Integrazione tra servizi sociali, sanitari, educativi, sportivi e culturali, strumenti digitali per facilitare l'accesso ai servizi (es. piattaforme online), il tutto attraverso strumenti di governance condivisa. Proprio per sostanziare questo progetto, l'Ente ha concesso immobili comunali in comodato alle Parrocchie di San Modesto e Santissima Addolorata al rione Libertà, Santa Maria della Pace a Pacevecchia, Spirito Santo nel rione Ferrovia e San Giuseppe Moscati a Capodimonte. A queste si aggiungerà l'impianto sportivo Navarra a Capodimonte. L'avviso di coprogettazione punta a individuare un partenariato per ognuna delle quattro zone della città identificate (Zona Stazione-Contrade Nord, Zona Libertà-contrade limitrofe, zona Pacevecchia-Mellusi, zona Capodimonte) che si candidi a realizzare in ognuna di esse una serie di interventi integrati e innovativi per l'inclusione attiva".

