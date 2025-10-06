Raddoppio Telesina: Anas "avvio lavori entro autunno" Rassicurazioni anche sulla gestione veicolare durante le fasi di cantiere

L'inizio dei lavori di adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 Telesina è previsto entro quest'autunno. E' in estrema sintesi il riscontro ottenuto dal Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello che sul tema si è rivolto all'Anas. Il presidente del Comitato “S.o.S. 372 Benevento Caianello”, Giovanni Bonelli ha chiarito come il gruppo abbia fornito “idonee rassicurazioni in merito alla gestione veicolare durante le fasi di cantiere”.

E dunque di seguito il chiarimento ottenuto:

Nel merito, si confermano le precedenti comunicazioni circa l’avvio dei cantieri di lavoro entro l’autunno del corrente anno, sulla base del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore. Progetto esecutivo attualmente in fase di verifica e riesame finale da parte di questa Stazione Appaltante per l’approvazione del Commissario Straordinario, anche ai fini del prosieguo degli adempimenti autorizzativi presso il Ministero dell’Ambiente.

Tale attività di riesame ha richiesto, infatti, specifici approfondimenti in relazione alle molteplici discipline specialistiche coinvolte, stante pure la rilevanza dimensionale e la complessità progettuale dell’opera che riguarda, come noto, il raddoppio di una infrastruttura dell’estensione di circa 25 km, collocata in un contesto particolarmente articolato e, a tratti, fortemente urbanizzato con una molteplicità di sistemi di sottoservizi interferenti che andranno adeguati e riallocati in condizione di compatibilità con le nuove opere previste. Al contempo, proseguono le ulteriori attività propedeutiche all’avvio dei lavori, quali bonifica da ordigni bellici, scavi archeologici e immissione in possesso delle aree oggetto di occupazione temporanea o definitiva.

Per quanto attiene alla gestione della circolazione veicolare durante le fasi di cantiere, il progetto è corredato da un apposito studio di cantierizzazione, con una specifica programmazione delle attività, che tiene conto delle esigenze di esercizio dell’infrastruttura stradale esistente, al fine di contenere al massimo i disagi per l’utenza.

Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, verranno installati ed attivati specifici dispositivi per la visibilità del cantiere e la comunicazione all’utenza, tra i quali Pannelli a Messaggio Variabile in punti significativi, informazioni tempestive sulla presenza dei cantieri mobili, ecc.

Nel contempo, Anas provvederà anche a promuovere l’istituzione di specifici Tavoli Tecnici con la Prefettura e con gli Enti Territoriali interessati per il costante coordinamento delle fasi lavorative con l’esercizio della circolazione, anche in relazione alla sinergica definizione dei percorsi alternativi.

In ultimo, si rassicura che sarà cura di Anas, come di consueto, garantire una informazione puntuale al Territorio di quanto sopra”.