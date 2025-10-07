Confindustria premia le 'Imprese Stellari'. Vigorito: volano per il Sannio FOTO Video - "Stiamo tracciando la strada giusta per far conoscere le nostre eccellenze". I PREMIATI

“La persone hanno capito che Confindustria in questi anni ha realmente aperto le porte. Le imprese si sono fatte conoscere sia nel loro territorio che fuori provincia e regione e questo è fondamentale per l'economia sannita”. Così il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito questa sera durante la terza edizione di “Imprese Stellari,” manifestazione ideata da Confindustria Benevento, organizzata presso il Teatro de la Salle e presentata da Fatima Trotta.

Cinque i premi conferiti nel corso della cerimonia ai quali si si sono aggiunte tre menzioni speciali introdotte per celebrare le imprese, protagoniste indiscusse della serata che si è chiusa con i saluti del presidente Vigorito che al termine del suo discorso è stato acclamato da tutti gli ospiti che si sono alzati. Un lungo applauso a testimoniare un grazie per quanto finora fatto dal numero uno degli industriali sanniti.

Trentaquattro le candidature pervenute ed esaminate dalla Commissione, istituita lo scorso anno, e composta dagli imprenditori: Gilda Benevento, Gerardo Casucci e Clementina Donisi.

Tantissime le persone che hanno partecipato per il terzo anno all'edizione 2025. “Con piacere constatiamo – ha rimarcato il presidente Vigorito – che anno dopo anno questa manifestazione e tutte le altre organizzate da Confindustria attirano sempre più persone e ciò significa che stiamo tracciando la giusta strada per far conoscere il tessuto produttivo della nostra provincia.

Le eccellenze sannite non hanno niente da invidiare alle aziende di altre realtà. Dobbiamo continuare noi tutti insieme a lavorare per la loro promozione”.

Tanti gli ospiti presenti accolti dai vertici degli industriali Sanniti. A portare i saluti della città e della provincia di Benevento, il sindaco Clemente Mastella che ha elogiato l'operato di Confindustria e il presidente Nino Lombardi che ha rimarcato invece l'importanza della sinergia tra istituzioni e tessuto produttivo.

PREMI DI CATEGORIA

Premio “Resilienza”

Il premio è conferito alle aziende per la longevità, la persistenza nello svolgimento dell’attività aziendale e il superamento di particolari difficoltà.

Premio conferito a: E.T.A.C. Esercizi Trasporti Automobilistici in Concessione S.r.l.;

Premio “Innovazione”

ll premio è conferito alle aziende che hanno evidenziato una importante capacità di innovazione di prodotto e/o di processo, favorendo la cultura dell’innovazione e valorizzando le migliori capacità creative e tecnologiche

Premio conferito a: LAER spa

Premio “Giovani e Start-up”

Il premio è conferito a Giovani imprese e Start-Up. La categoria è stata ideata per dare fiducia ai giovani e stimolarli all’autoimprenditorialità e alla capacità di rendersi artefici del proprio destino.

Premio conferito a: Bottega Russo Srl

Premio Occupazione

Il premio Occupazione è pensato per quelle imprese che, grazie alla propria attività hanno generato un incremento di posti di lavoro. E’ un premio pensato anche per offrire un riconoscimento a chi investendo su una formazione mirata, è stato in grado di favorire la nascita di figure professionali coerenti con le richieste provenienti dal mondo del lavoro.

Premio conferito a: Car Segnaletica Stradale srl

Premio “Banco BPM”

Banco BPM è sponsor principale di Imprese Stellari, sin dalla prima edizione e ha pensato ad un riconoscimento per le imprese che, in sinergia con l’istituto, hanno realizzato investimenti che si sono particolarmente distinti.

Premio conferito a: Relax spa

PREMI SPECIALI

Premio “Brand Ambassador”

Il Premio è conferito quale riconoscimento per il ruolo di “Ambasciatore del marchio”. Si premia l’attività di promozione, grazie alla quale sono entrate a far parte di Confindustria ed ANCE Benevento numerose aziende.

Premio conferito a: Felice Corrado - Codexa srl

Premio “Estella”

Il Premio Estella è conferito a chi si sono distinti per performance, investimenti , crescita ed altro.

Si premia l’eccellenza a ampio spettro. Premio conferito a: Ideal Car srl

Premio “Aedes”

Il Premio Aedes, dal latino “Casa” è conferito ad un’azienda che si è contraddistinta nel settore edile, da sempre riconosciuto quale comparto trainante per l’economia locale.

Premio conferito a: CMM Costruzioni Generali Srl

Sponsor dell’evento: Banco BPM e Camera di Commercio Irpinia Sannio