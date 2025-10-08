Janua presenta Viaggio nella memoria Quattro appuntamenti che coinvolgeranno giovani e adulti

"Viaggio nella memoria", il progetto finanziato dalla REGIONE CAMPANIA - «Unità Operativa Dirigenziale 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche” - Direzione Generale 12 “Politiche Culturali e Turismo”» - D.D. n. 158 del 31/07/2025, prende vita con una serie di appuntamenti fissati nel mese di Ottobre, dopo una prima fase di ricerca sul campo e raccolta delle fonti. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sezione "Janua -Magistra Historiae" in Palazzo Paolo V.

Il primo appuntamento, aperto al pubblico, si svolgerà il 16 ottobre 2025, alle ore 18,30. "Di lai e cuonsoli- Viaggio tra i riti funerari" a cura di Elide Apice. Attraverso video, ricordi personali e letture si racconteranno i riti tradizionali legati alla morte parlando delle prefiche, delle preghiere, dei rituali.

Il 22 ottobre 2025 prenderà vita un evento dedicato alle scuole coinvolte nel progetto di ricerca "Viaggio nella memoria". Oggetto dell'appuntamento sarà "Morte e Pianto rituale- Mangiare con i morti" a cura di cooperativa Ideas. Dai rituali per esorcizzare la morte al cibo per "mantenere in vita", gli studenti delle classi prime del LES di Solopaca e del Liceo Linguistico di Telese dell'IIS Telesi@ saranno coinvolti in un percorso esperienziale di una intera giornata dedicato alla riscoperta dei Musei e della Città.

Si proseguirà il 24 ottobre 2025 con un altro appuntamento aperto al pubblico, "Iside e Osiride: la Magia, il Sogno, la Musica Antica e la Resurrezione della Natura”. A cura dell’Associazione Isidis route. L'appuntamento si articolerà in più momenti della mattinata del 24 ottobre, a partire dalle ore ore 9.00- Nel Nome della Dea - Racconto del Tempio di Iside a Pompei a cura della presidentessa dell’Associazione Isidis Route Petronilla Liucci, alle ore 10.00 – Inventio Osiridis, Massimiliano Nuzzolo (conversazioni con l’egittologo) e alle ore 11.30 - Egyptian Pipe - Educazione al Patrimonio a cura di Marco Sciascia.

Il mese di ottobre chiuderà con un altro appuntamento, quello del 29, dedicato ancora alle scuole coinvolte nel progetto: "A scuola con i morticelli- la città che dorme" a cura di Ideas cooperativa. Grazie a racconti fantastici e la lettura di un albo illustrato, i ragazzi delle classi terze delle scuole aderenti al progetto conosceranno antichi miti e leggende che trovano piena corrispondenza in racconti che ancora oggi è possibile ascoltare nel nostro Sannio.

"In linea con il Piano Nazionale per l'Educazione al Patrimonio Culturale la cooperativa sociale Ideas- afferma Maria Scarinzi, responsabile del progetto e della sezione didattica di Janua Museo delle Streghe Benevento- progetta le sue attività attraverso approcci partecipativi e azioni di sistema".

Quattro appuntamenti tutti da vivere e scoprire, che coinvolgeranno adulti e giovani, per imparare, tramandare e soprattutto ricordare.