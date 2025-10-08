Mercati: pubblicati i bandi per l'assegnazione posteggi Sia per i mercati non alimentari che per i mercati alimentari

L'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone rende noto che sono stati pubblicati il bando per l'assegnazione posteggi sia per i mercati non alimentari che per i mercati alimentari di via Cassella, via Poerio e viale Mellusi. La domanda di partecipazione da compilare e i relativi requisiti possono essere reperiti ai seguenti link: https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=72401, https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=72472, https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=72474

