Benevento: si valuta l'istituzione del Nucleo Cinofilo di Polizia Locale Il Corpo si prepara ad accogliere questa possibile nuova realtà operativa

È stata avviata la fase di studio per valutare la fattibilità dell’istituzione di un nucleo cinofilo all’interno del Corpo di Polizia Locale. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare la sicurezza urbana, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di degrado presenti sul territorio come il consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle aree sensibili e nei pressi dei plessi scolastici del territorio comunale. L’impiego di unità cinofile specializzate è ormai una prassi consolidata in numerosi Comandi di Polizia Locale a livello nazionale, con risultati significativi in termini di efficacia operativa e capacità preventiva. La fase di studio consentirà di valutare la possibilità di introdurre anche nel nostro territorio questo strumento operativo, adattandolo alle specificità locali e alle risorse disponibili.

Gli obiettivi

Gli obiettivi principali della fase di studio sono:

acquisire elementi utili sui modelli organizzativi, le prassi operative e i benefici connessi all’impiego di unità cinofile;

verificare le condizioni necessarie per l’attivazione del servizio, in termini di risorse umane, formazione, logistica, tutela del benessere animale e copertura assicurativa;

Le esperienze analoghe

Il Corpo di Polizia Locale diretto dal Comandante Giuseppe Vecchio, avvierà contatti con altri Comandi e Forze dell’Ordine che già impiegano unità cinofile, al fine di raccogliere esperienze, documentazione e dati utili alla valutazione complessiva del progetto.

Parallelamente, il Corpo si prepara ad accogliere questa possibile nuova realtà operativa, attraverso momenti di aggiornamento e confronto interni finalizzati a promuovere la conoscenza delle metodologie di lavoro e delle potenzialità delle unità cinofile. L’avvio dello studio conferma la volontà di investire in strumenti di prevenzione e controllo più evoluti, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale volti a garantire maggiore sicurezza e qualità della vita sul territorio.