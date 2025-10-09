Lavori alta velocità, stop idrico il 16 e 17 ottobre: ecco le zone interessate La nota di Gesesa: la sospensione avverrà dalle ore 16 di giovedì

A seguito della comunicazione da parte della Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque, avvenuta tramite pec n-0507843 del 07.10.2025, GESESA informa che a causa dei lavori in corso per la realizzazione dei lavori inerenti la Risoluzione interferenze nuova linea ferroviaria e opere accessorie con la condotta dell'Acquedotto Campano DN500 - IN611 e IN612, alcune zone della città di Benevento, alcune zone del comune di Ponte e una zona di Torrecuso, saranno interessate da una interruzione idrica dalle ore 16.00 di giovedì 16 ottobre, fino alle ore 16.00 del giorno successivo, venerdì 17 ottobre.

Comune di Benevento.

Per il comune di Benevento, le zone interessate dall’interruzione idrica sono le seguenti:

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

• Contrade Coluonni e San Cumano

• Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri);

• Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

• Zona San Liberatore e Monteguardia;

• Distretto Via Avellino e traverse, Via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, Via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

• Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

• Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso. Si precisa che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”. GESESA SpA onde attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile che è stato recepito e messo a disposizione dai soggetti che dovranno realizzare i lavori indicati in oggetto.

Autobotti.

Al fine di attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica sarà predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile. Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti previsti nel comune di Benevento:

• Presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato, dalle ore 16:00 del giorno 16.10.25 fino alle 16:00 del giorno 17.10.25;

• Presidio Fisso, in Via Benito Rossi, dalle ore 16:00 del giorno 16.10.25 fino alle 16:00 del giorno 17.10.25;

• Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, dalle ore 16:00 del giorno 16.10.25 fino alle 16:00 del giorno 17.10.25;

• Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, dalle ore 16:00 del giorno 16.10.25 fino alle

16:00 del giorno 17.10.25.

• Zona Perrillo, presidio fisso, nei pressi del Campo di Calcetto, alla frazione Perrillo, il giorno 16.10.2025 dalle 19.00 ore alle ore 21.00, il 17.10.2025 dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.