Messa in sicurezza e riqualificazione di Palazzo Paolo V, ok progetto esecutivo 480mila euro per il completamento dei lavori di riparazione della facciata principale

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione degli ambienti destinati a biblioteca in Palazzo Paolo V.

"Il tempismo e l'efficienza con cui abbiamo attuato il programma Pics - spiega il vicesindaco con delega ai fondi Pics Francesco De Pierro nell'illustrare i contenuti del provvedimento- ha consentito all'Amministrazione di avere a disposizione risorse aggiuntive, le cosiddette rinvenienze, con cui possiamo eseguire interventi di rilievo come quello approvato oggi in Giunta. In particolare, interverremo, con una spesa complessiva stimata in 480mila euro, per il completamento dei lavori di riparazione della facciata principale di Palazzo Paolo V e la revisione del tetto di copertura. E' un'opera che permetterà una valorizzazione ulteriore di questo storico e prestigioso Palazzo, ubicato a corso Garibaldi", chiude il vicesindaco De Pierro.

