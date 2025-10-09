ASL Benevento: al via la campagna vaccinale antinfluenzale Annullata la presentazione di domani ma le vaccinazioni avviate in tutto il Sannio

L’ASL Benevento comunica che, per sopraggiunti impegni istituzionali, la presentazione ufficiale della campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, prevista per domani 10 ottobre, non si terrà.

L’Azienda intende comunque sottolineare che la campagna vaccinale è regolarmente avviata su tutto il territorio provinciale. La vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione per proteggere se stessi e le persone più fragili, riducendo il rischio di complicanze e la diffusione del virus.

Il vaccino è offerto gratuitamente a: persone con età pari o superiore a 60 anni; bambini dai 6 mesi ai 6 anni; donne in gravidanza; soggetti con patologie croniche o condizioni di rischio; operatori sanitari e sociosanitari; caregiver e familiari di persone ad alto rischio; ospiti e personale delle strutture residenziali.

Per tutte le informazioni relative alla campagna e alle modalità di accesso alla vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Benevento o ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.