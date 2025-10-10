Eccellenze sannite impegnate nella costruzione della E78 Siena-Grosseto Sopralluogo in Toscana con il Consorzio Medil: incontro con Salvini e vertici Anas

Un incontro istituzionale e tecnico per fare il punto sui lavori per il completamento della E 78 Siena - Grosseto, da tutti conosciuta come la Strada europea tra i due mari, nelle ultime ore in Toscana dove il presidente del Consorzio Medil, l'architetto sannita e presidente di Ance Benevento Flavian Basile ha incontrato il ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Presenti i vertici dell'Anas, il commissario straordinario per l'opera Lamberto Nicola Nibbi e le imprese con i quali il vicepresidente del Consiglio dei Ministri ha fatto il punto sui lavori.

Durante l’incontro è stato confermato che l’intervento sarà completato entro un anno e mezzo, segnando un passo cruciale nel potenziamento dell’asse stradale tra Grosseto e Siena.

Il sopralluogo tecnico è avvenuto nel cantiere situato in località Filetta, in provincia di Siena, lungo la Strada Statale 223 “di Paganico”, alla presenza dei vertici istituzionali della Regione Toscana e di ANAS S.p.A.

L'intervento prevede l'adeguamento a quattro corsie della SS 223, mediante la realizzazione di una nuova carreggiata affiancata a quella esistente.

Prevista inoltre la costruzione di 4 nuovi viadotti e l'implementazione di un sistema di viabilità complanare, per migliorare il collegamento con la rete stradale locale.

Il tratto interessato rientra del più ampio progetto della E78 "Grosseto-Fano", un'importante arteria di collegamento tra la costa tirrenica e quella adriatica.