Interruzione idrica, scuole chiuse a Benevento: ecco le disposizioni di Mastella Dalle ore 16 di giovedì 16 e per l’intera giornata di venerdì 17

Così come comunicato dalla Regione Campania, a causa dei lavori inerenti l'Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari alcune zone della città di Benevento saranno interessate da una interruzione idrica dalle 16:00 di giovedì 16 ottobre fino alle ore 16:00 del giorno successivo, venerdì 17 ottobre.

Il sindaco Mastella dispone chiusurà delle scuole

Pertanto, con apposita ordinanza il sindaco Clemente Mastella ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine grado, sia pubbliche che private (compresi quindi gli asili nido), a partire dalle ore 16:00 di giovedì 16 ottobre e per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, ad esclusione dell’Università e del Conservatorio che si determineranno autonomamente.

Il sindaco Mastella ha altresì demandato ai "datori di lavoro degli uffici pubblici e privati interessati dall’interruzione del servizio idrico di valutare, in ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative e alla possibilità di garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali, l’opportunità di disporre la chiusura degli stessi per i giorni 16 e 17 ottobre. Ha, infine, raccomandato ai titolari degli esercizi e degli uffici pubblici di osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie nello svolgimento delle proprie attività durante il periodo interessato dall’interruzione del servizio idrico".