In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, istituita nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della sanità, la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, è illuminata di verde per sensibilizzare la cittadinanza rispetto alle problematiche anche di natura sociale afferenti tale patologia psichica. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha aderito ad una richiesta formulata dal Dott. Galileo Guidi, Presidente Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale.
Giornata salute mentale: la Rocca dei Rettori si colora di verde
