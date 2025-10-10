Dieci anni dall'alluvione a Benevento: il 15 esercitazione Protezione civile Una sperimentazione logistico-operativa del sistema di protezione civile con gli studenti

Si terrà nel giorno del ricordo dell'alluvione di Benevento che il 15 ottobre 2015 mise in ginocchio il Sannio, l'esercitazione di protezione civile per la gestione delle emergenze connesse al rischio idraulico ed idrogeologico nel Sannio.

"Exe Benevento", organizzata dalla Regione Campania, dalla Prefettura e dal Comune di Benevento, in programma mercoledì prossimo, è una sperimentazione logistico-operativa del sistema di protezione civile che coinvolgerà anche gli studenti.

"Esattamente dieci anni fa - si legge in una nota della Regione Campania - le forti piogge che interessarono il Sannio provocarono l'esondazione dei principali corsi d'acqua (il fiume Calore, il Sabato e il Tammaro), causando due vittime e ingenti danni sia al comparto agricolo che industriale, oltre che agli allevatori della zona. Un uomo perse la vita nel tentativo di liberare lo scantinato dal fango. Per questo motivo, "EXE Benevento" è stata pensata per mettere alla prova il sistema di protezione civile e l'efficienza della macchina dei soccorsi, ma anche per aumentare la consapevolezza sui rischi specifici del territorio e sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, promuovendo una cultura della prevenzione e dell’auto-protezione".

Lo scenario di emergenza: l'attivazione del sistema di Protezione civile

Lo scenario di riferimento - spiegano i promotori dell'iniziativa - è relativo ad un evento alluvionale ipotetico, ma plausibile, che innesca l’emergenza e richiede l’attivazione del sistema di protezione civile: la scelta di simulare uno scenario di rischio inondazione, ha tenuto conto proprio della vulnerabilità idrogeologica del territorio del Comune di Benevento e l'esposizione naturale a tale tipologia di eventi nonché dei punti critici del territorio medesimo. In particolare, l’esercitazione interesserà la zona denominata Contrada Pantano che, proprio in occasione dell’ottobre 2015, ha presentano criticità ed una esposizione al rischio alluvione.

L’esercitazione si svolgerà il prossimo 15 ottobre a Benevento, proprio in questa località (Pantano) coinvolgendo poi, per le attività in programma, anche Rione Ferrovia e Parco Cellarulo.

Si tratta di una zona che rappresenta un banco di prova efficace per testare i meccanismi di attuazione del Piano di Protezione civile.

"EXE Benevento" coinvolgerà direttamente le strutture operative del sistema regionale della Protezione Civile e un campione di studenti che saranno trasferiti, come prevede il Piano comunale di protezione civile, prima nelle "Aree di Attesa" e successivamente nelle "Aree di Accoglienza".

Anniversario alluvione a Benevento: il programma della Protezione civile regionale

L'esercitazione partirà in mattinata con la simulazione di una allerta meteo-idrogeologica ed idraulica di livello Rosso e si svilupperà attraverso tutte le procedure che, nella normalità, sarebbero adottate: l'attivazione del Centro Operativo Comunale, il collegamento con la Sala Operativa Regionale, l'attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Benevento, e successivamente, l'evacuazione vera e propria (il test avverrà "a scala reale") di due scuole.

Saranno interessate la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "G. Moscati" di via Grimualdo Re Longobardi e l'Istituto Superiore "S. Rampone" in via Carlo Stasi. Gli alunni partecipanti saranno poi trasferiti nell'Area di Attesa del piazzale davanti la sede della Gesesa in contrada Pezzapiana. Da qui gli studenti, saranno trasferiti al Parco Cellarulo per assistere ad un momento dimostrativo dei Vigili del Fuoco. Da qui saranno condotti all'Area di Accoglienza, presso l'impianto sportivo CT 2002 di via Pascoli. Qui sarà allestita anche una mostra fotografica relativa all'alluvione del 2015 e si terrà una dimostrazione pratica dei mezzi e dei moduli idrogeologici della protezione civile regionale. Il termine dell'esercitazione è previsto per le ore 13.

Nella foto un'immagine di repertorio dell'alluvione del 15 ottobre 2015