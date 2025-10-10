Asl, riunita conferenza dei sindaci: incontro con Mastella e direttore Spinosa Confronto sui bisogni sanitari della popolazione residente nella provincia di Benevento

Si è riunita questa mattina, presso la sede del Comune di Benevento, la Conferenza dei Sindaci alla presenza del Presidente, Clemente Mastella, e del Direttore Generale dell’Asl Benevento, Tiziana Spinosa.

"L’incontro - commenta in una nota dell'azienda di via Oderisio - particolarmente proficuo, ha consentito un ampio confronto sui bisogni sanitari della popolazione residente nella provincia di Benevento, a partire dall’analisi del contesto epidemiologico e dei principali indicatori di salute. Il Direttore Generale ha illustrato i dati relativi alla distribuzione per età, all’incidenza delle patologie più diffuse e agli indici di morbosità con l’obiettivo di programmare interventi e servizi sempre più rispondenti ai reali bisogni assistenziali del territorio".

Assistenza territoriale e Pnrr

"Ampio spazio è stato dedicato al tema dell’attuazione dell’organizzazione dell’assistenza territoriale, al percorso di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR – Missione 6 Salute, e al servizio di emergenza territoriale. L’incontro si è concluso in un clima di piena collaborazione e condivisione, con l’impegno comune di proseguire il confronto istituzionale tra ASL e Comuni per garantire ai cittadini sanniti un’offerta sanitaria sempre più efficace, capillare e di qualità".

