L'ordine dei medici di Benevento accoglie il nuovo dg Asl Spinosa ?Incontro istituzionale presso la sede dell’Ordine

Incontro istituzionale presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, dove il Consiglio OMCeO ha ricevuto la visita del nuovo Direttore Generale della ASL, dott.ssa Tiziana Spinosa. E' stata un giornata di confronto e di dialogo dedicata alle prospettive della sanità territoriale sannita e alla costruzione di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di incontri avviato dall’Ordine con le principali realtà istituzionali, politiche, sindacali e associative del territorio, nella convinzione che il lavoro condiviso rappresenti un valore aggiunto per rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei cittadini.

“È stato un vero piacere accogliere il Direttore Generale – ha dichiarato il Presidente dell’Ordine, Luca Milano – che non solo ha accettato con entusiasmo il nostro invito, ma ha condiviso pienamente gli obiettivi, manifestando grande disponibilità e volontà al dialogo e alla cooperazione.

L’incontro è stato un momento di confronto costruttivo su temi centrali per il nostro sistema sanitario: dai servizi ai cittadini alla valorizzazione della professione medica, dal rapporto tra medicina ospedaliera e territoriale alla carenza di personale sanitario e alla sicurezza sul lavoro”.

Nel corso della riunione OMCeO ed ASL hanno espresso la comune volontà di rafforzare la collaborazione, promuovendo iniziative e progetti congiunti per migliorare la qualità dell’assistenza e sostenere i professionisti del settore.

A seguire, si è tenuto un focus tecnico sulla medicina dell’emergenza territoriale 118, tema al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi. Hanno partecipato anche la Presidente dell’Ordine degli Infermieri, dott.ssa Francesca Olivieri, ed alcuni operatori sanitari del comparto.

Il confronto, ampio e partecipato, si è concluso con un impegno concreto: l’istituzione di un tavolo tecnico permanente che riunisca tutte le figure professionali coinvolte nell’area dell’emergenza, con l’obiettivo immediato di ottimizzare le risorse attualmente a disposizione tenendo conto delle peculiarità del territorio sannita e con l’impegno di poter ottenere un incremento delle risorse economiche, della pianta organica e della formazione del personale.

“È fondamentale mantenere un canale costante di confronto tra ASL e Ordine – ha sottolineato in chiusura Milano – soprattutto in una fase così delicata per la sanità. Ringrazio la dott.ssa Spinosa per la disponibilità, l’ascolto e l’attenzione mostrata verso la cittadinanza e la classe medica sannita.”