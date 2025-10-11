Giornate Fai d'autunno: meraviglie inedite da scoprire a Benevento VIDEO Oggi e domani un fitto programma di visite

Un percorso speciale “sulle orme della famiglia Bosco Lucarelli”. E' quanto propongono le Giornate Fai di autunno 2025, a Benevento.

I luoghi di questa nobile famiglia sono dunque il teatro di questo viaggio, in programma oggi e domani.

Perla inedita di questa due giorni Palazzo Bosco Lucarelli a Port'Aurea che permette una visuale inconsueta sull'Arco di Traiano.

Tutte le aperture della città di Benevento coinvolgono in veste di Apprendisti Ciceroni, gli studenti del Liceo Scientifico “G. Galilei”, del Liceo Scientifico “G. Rummo” e dell’I.I.S. “G. Alberti”.

Parteciperanno inoltre gli studenti delle scuole intitolate a Giovambattista Bosco Lucarelli: gli studenti dell’ITI “G. B. Bosco Lucarelli”, con il loro innovativo “Lucarelli Podcast”; gli studenti dell’I.C. “G. B. Bosco Lucarelli”, che curano momenti musicali; gli studenti del Liceo Artistico “Virgilio”, che realizzano postazioni artistiche dal vivo.

Anche gli studenti dell’Università degli Studi del Sannio accompagneranno i visitatori nella fruizione del S’ADIM, museo digitale dell’ateneo sannita.

Nell'intervista le dichiarazioni del Capo Gruppo Giovani Fai Pieradamo Giannini.