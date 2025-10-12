"Il coraggio di Maria Corina Machado esempio per tutti noi" Così Anna Iacchetta di Azzurro Donna dopo il conferimento del Premio Nobel per la Pace

“La notizia del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado è un riconoscimento straordinario al coraggio, alla dignità e alla forza di una donna che, nonostante persecuzioni e intimidazioni, ha continuato a difendere la libertà e la democrazia del popolo venezuelano.” Lo dichiara Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

“Maria Corina Machado è un simbolo di resistenza civile e di impegno politico autentico. La sua determinazione e la sua coerenza nel guidare l’opposizione venezuelana sono un esempio formidabile per tutti noi e, in modo particolare, per le donne che ogni giorno lottano per affermare i propri diritti e i propri ideali. È una figura da ammirare e da imitare”, conclude Iachetta.

