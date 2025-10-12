"Il coraggio di Maria Corina Machado esempio per tutti noi"

“La notizia del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado è un riconoscimento straordinario al coraggio, alla dignità e alla forza di una donna che, nonostante persecuzioni e intimidazioni, ha continuato a difendere la libertà e la democrazia del popolo venezuelano.” Lo dichiara Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.
“Maria Corina Machado è un simbolo di resistenza civile e di impegno politico autentico. La sua determinazione e la sua coerenza nel guidare l’opposizione venezuelana sono un esempio formidabile per tutti noi e, in modo particolare, per le donne che ogni giorno lottano per affermare i propri diritti e i propri ideali. È una figura da ammirare e da imitare”, conclude Iachetta.