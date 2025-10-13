Protezione civile, campagna 'Io non rischio: "Promossa la cultura prevenzione" Così Il consigliere delegato del sindaco Mastella alla Protezione civile Italo Barbieri

Ieri domenica 12 ottobre anche a Benevento, i Volontari e il personale della Protezione Civile della Regione Campania sono scesi in piazza per diffondere e promuovere la cultura della prevenzione e della riduzione del rischio in caso di calamità.

"Il bilancio è stato estremamente positivo, ai gazebo di #iononrischio abbiamo incontrato tante persone di diverse età per raccontare e diffondere le buone pratiche di protezione civile che possono diminuire i rischi e salvare vite", commenta il consigliere delegato del sindaco Mastella alla Protezione civile Italo Barbieri.

"Si tratta di eventi importanti che promuoviamo e sosteniamo. Domani e mercoledì - continua Barbieri - poi un'altra importante due giorni dedicata alla cultura della prevenzione, in particolare nella giornata commemorativa dei 10 anni dall'alluvione del 2015, il 15 ottobre, ci sarà, nella nostra città, l'esercitazione di Protezione Civile "Exe Benevento", organizzata da Regione Campania, Prefettura e Comune di Benevento. Ricordo che l'esercitazione partirà in mattinata, saranno interessate le zone della città più colpite dall' alluvione del 2015, ci saranno momenti dimostrativi e il coinvolgimento di alcune scuole. Presso l'impianto sportivo CT 2002 di via Pascoli, sarà allestita una mostra fotografica sull'alluvione del 2015, perché la memoria di quel tragico evento sia la spinta propulsiva per la diffusione di una cultura consapevole di cura del territorio, di prevenzione e di protezione civile", conclude Barbieri.