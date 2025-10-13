Dieci anni dall'alluvione: a Benevento esercitazione della Protezione Civile Il 15 ottobre nell'area di Pantano e delle due scuole danneggiate al rione ferrovia

Nell’ambito della settimana della protezione civile nazionale il Comune di Benevento è stato individuato quale sede di una esercitazione di protezione civile per rischio alluvione prevista per il giorno 15 ottobre, data in cui ricade il decennale della alluvione dell’ottobre del 2015.

Ad annunciarlo è il sindaco Clemente Mastella che spiega: "L'esercitazione coinvolgerà l’area di Pantano e due istituti scolastici del rione ferrovia la scuola media moscati e l’istituto rampone.

È un'occasione importante per testare il funzionamento del vigente piano di protezione civile e per diffondere nella popolazione la cultura e la conoscenza delle tematiche di protezione civile. Si invitano i cittadini di c/da pantano alla partecipazione alle operazioni di esercitazione.

Le stesse operazioni di esercitazione saranno ripetute in futuro per coinvolgere quanti più cittadini possibili e per testare il funzionamento del piano anche per gli altri rischi previsti, quali neve, sisma, incendi.

È una occasione importante di crescita e di informazione per tutta la popolazione e per la macchina comunale.