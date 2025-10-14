Da rifiuto a risorsa: convegno sull'impianto di multimateriale Martedì 21 ottobre presso la struttura di contrada Olivola

Si terrà il prossimo martedì 21 ottobre, con inizio alle ore 9,30, il convegno ‘Da rifiuto a risorsa’, organizzato da Asia per portare a conoscenza degli stakeholder le potenzialità dell’impianto di selezione di multimateriale che entrerà in funzione a partire dal mese di gennaio 2026. L’appuntamento si terrà proprio all’interno della struttura, situata in contrada Olivola, per consentire ai visitatori e ai giornalisti di visionare l’edificio e lo stato di avanzamento dei lavori.

Il progetto, presentato dal Comune di Benevento e realizzato dall’Asia, è stato finanziato con un contributo a fondo perduto di oltre 3,2 milioni di euro (fondi Pnrr - misura M2C1.1.I1.1 – Linea B), l’unico in Regione Campania, e consentirà di implementare ulteriormente il tasso di recupero e di riciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata. Al suo interno saranno separate le frazioni di carta e cartone e gli imballaggi misti (plastica e metalli).

L’apertura del convegno, prevista per le ore 9,30, è affidata ai saluti istituzionali del sindaco di Benevento Clemente Mastella, del presidente della Provincia Nino Lombardi, del direttore generale di Utilitalia Annamaria Barrile (sarà in collegamento video), del presidente regionale di Confindustria Emilio De Vizia, del presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito, e dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. La moderazione del panel sarà affidata all’amministratore unico dell’Asia Donato Madaro.

Alle ore 10, 30 sarà presentata la ricerca del ‘Il Sole 24 Ore’ su ‘Benevento: indicatori, qualità della vita e prospettive future’ a cura di Andrea Gianotti, responsabile Centro studi del quotidiano economico. A seguire interverrà il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Alle ore 11,30 il convegno proseguirà con il presidente dell’Osservatorio regionale rifiuti Vincenzo De Luca, il direttore generale del ciclo integrato dei rifiuti regionale Antonello Barretta, il direttore generale dell’Arpa Campania Stefano Sorvino, il presidente di Legambiente Campania Mariateresa Imparato, il rettore dell’Unisannio Gerardo Canfora, il presidente dell’Ato rifiuti Benevento Pasquale Iacovella, il vicedirettore generale del Conai Fabio Costarella, il dirigente provinciale all’Ambiente Angelo Giordano, l’amministratore unico Samte Domenico Mauro e il responsabile dell’Area Impianti Asia Rosa Francesca.