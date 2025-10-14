Processione della Madonna di Fatima, varato il dispositivo del traffico

Giovedì 16 ottobre dalle ore 16:45

processione della madonna di fatima varato il dispositivo del traffico
Benevento.  

In occasione della Processione della Madonna di Fatima, organizzata dalla Parrocchia San Giuseppe Moscati, giovedì 16 ottobre, con attuazione graduale a partire dalle ore 16:45, la circolazione veicolare sarà momentaneamente sospesa in via Palizzi, via Labruzzi (da incrocio con via Palizzi fino ad incrocio con via Ciletti) e via Ciletti (da incrocio con via Labruzzi fino all’ingresso della chiesa) fino all'avvenuto passaggio del corteo e al suo arrivo presso la chiesa di San Giuseppe Moscati (previsto intorno alle ore 18:00).

Ultime Notizie