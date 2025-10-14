Processione della Madonna di Fatima, varato il dispositivo del traffico Giovedì 16 ottobre dalle ore 16:45

In occasione della Processione della Madonna di Fatima, organizzata dalla Parrocchia San Giuseppe Moscati, giovedì 16 ottobre, con attuazione graduale a partire dalle ore 16:45, la circolazione veicolare sarà momentaneamente sospesa in via Palizzi, via Labruzzi (da incrocio con via Palizzi fino ad incrocio con via Ciletti) e via Ciletti (da incrocio con via Labruzzi fino all’ingresso della chiesa) fino all'avvenuto passaggio del corteo e al suo arrivo presso la chiesa di San Giuseppe Moscati (previsto intorno alle ore 18:00).