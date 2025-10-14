Menopausa: al San Pio due giorni di visite gratuite Open week promosso dalla Fondazione (H) Onda

Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa e l’AORN San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, aderisce all’Open Week Menopausa (H) Onda che coinvolge gli ospedali con il Bollino rosa della Fondazione (H) Onda per offrire gratuitamente, servizi clinico-diagnostici ed informativi alla popolazione femminile sulla menopausa.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine.

I servizi offerti sono:

17 e 18 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Visite specialistiche, ecografie transvaginali e pap test a cura della UOC Ostetricia e Ginecologia presso ambulatorio Ginecologia, al 2° piano del Padiglione “ San Pio”

17 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Visita endocrinologica con esame ecografico tiroide, presso l’ ambulatorio di endocrinologia, piano terra Padiglione “Rummo”

17 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Visite specialistiche a cura della UOC Reumatologia presso l’ ambulatorio di reumatologia, piano terra Padiglione “Rummo”

17 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Visita con chirurgo senologo a cura della UOC Senologia presso ambulatorio senologia, piano terra P.O. Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

18 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Visite specialistiche a cura della UOC Senologia presso ambulatorio senologia, 1° piano Padiglione Rummo

20 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 a cura dell’IPASD Nutrizione e dietetica

Visite per valutazione nutrizionale con analisi della composizione corporea, presso l’ambulatorio piano terra Padiglione “ San Pio”

Sarà possibile prenotate le visite chiamando al numero 0824 57208 mercoledì 15 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

“Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla diffusione di una maggiore cultura della prevenzione ed accompagnare le donne in un momento delicato della loro vita, garantendo qualità e sicurezza delle cure ” il commento del Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante.