Career Day 2025, Canfora: "Ancora tanti vanno via, ma oggi c'è chi torna" All'Unisannio porte aperte al mondo delle imprese

200 colloqui prenotati, 56 imprese per circa 300 posizioni aperte. Sono i numeri del Career Day 2025 dell'Unisannio che ha aperto, ancora una volta, le porte al mondo delle imprese. La mission: creare un ponte concreto tra formazione e occupazione. L'evento nella splendida cornice del Chiostro di San Domenico a Benevento.

“Le posizioni più richieste ovviamente in questo momento sono quelle legate al mondo della tecnologia, della transizione digitale e riguardano tutti i segmenti applicati”, ha spiegato il Rettore Gerardo Canfora.

Ancora molti studenti che via dopo la laurea

Ma vengono confermati i dati resi noti qualche anno fa secondo anno, secondo cui molti studenti (si parlava all'epoca del 50 per cento) finiti gli studi lasciano il Sannio: “E' ancora così, ancora vero che molti dei nostri studenti vanno via. E' una scelta? Una necessità? Veramente difficile porre un limite esatto tra ciò che si fa per scelta e ciò che si fa per necessità”.

Il ritorno nelle aree interne

C'è però un aspetto positivo che sta emergendo nell'ultimo periodo: "Si cominciano a vedere anche dei ritorni. Ragazzi che sono andati via, che sono cresciuti, tornano nelle loro terra d'origine portandosi con loro occasioni di lavoro e magari anche imprese e start up”.

Una giornata dedicata al dialogo, al confronto e alle prospettive future

“Il Career Day è uno degli appuntamenti più significativi per il nostro Ateneo – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora –. Offrire ai nostri studenti e alle nostre studentesse un contatto diretto con le aziende significa creare un ponte concreto tra formazione e occupazione. Ringrazio tutte le realtà che hanno partecipato e che continuano a credere nel valore dei giovani: la loro presenza è essenziale per costruire insieme un futuro fatto di competenze e opportunità”.

Career Service

L’Università del Sannio inoltre affianca al Career Day un Career Service attivo tutto l’anno, pensato per accompagnare l’ingresso nel mondo del lavoro di studenti e laureati. “Attraverso tirocini, orientamento personalizzato e canali di comunicazione diretta con le imprese – spiegano dall'Ateneo - il servizio garantisce un flusso costante di informazioni sulle nuove offerte professionali, favorendo scelte consapevoli e percorsi coerenti con le aspirazioni individuali”.