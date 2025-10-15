Conclusa la procedura per l’affidamento del servizio di riscossione entrate Il servizio alla Soget di Pescara

L’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca rende noto che, in data odierna, la commissione giudicatrice ha concluso i lavori relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione ordinaria e accertativa del canone unico patrimoniale e mercatale e della tassa sui rifiuti e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle entrate comunali diverse.

A seguito dell’istruttoria e della valutazione delle offerte pervenute, la commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio alla società SOGET S.p.A., con sede in Pescara, risultata prima in graduatoria secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

L’Amministrazione comunale proseguirà ora con gli adempimenti previsti per l’aggiudicazione definitiva.