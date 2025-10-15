Sciopero generale, Asia Benevento: venerdì possibili disservizi

"In vista dello sciopero generale indetto dai sindacati del settore Igiene Ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento potrebbe subire rallentamenti e soppressioni". A comunicarlo è l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata a Benevento.
"In ogni caso - assicurano - sarà garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività riprenderanno regolarmente a partire dal giorno seguente, 18 ottobre. L’Azienda si scusa preventivamente con i cittadini per eventuali disservizi indipendenti dalla propria volontà".