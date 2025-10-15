Sciopero generale, Asia Benevento: venerdì possibili disservizi In vista dello sciopero generale indetto dai sindacati del settore Igiene Ambientale

"In vista dello sciopero generale indetto dai sindacati del settore Igiene Ambientale per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento potrebbe subire rallentamenti e soppressioni". A comunicarlo è l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata a Benevento.

"In ogni caso - assicurano - sarà garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività riprenderanno regolarmente a partire dal giorno seguente, 18 ottobre. L’Azienda si scusa preventivamente con i cittadini per eventuali disservizi indipendenti dalla propria volontà".