"Serve una legge nazionale chiara per la manutenzione dei fiumi" - VIDEO e FOTO Pastificio Rummo: una storia di rinascita e coraggio a 10 anni dall'alluvione

Il ricordo di quel fango che spazzo via e sporcò tutto ma non la forza di rialzarsi di cittadini e imprenditori. A dieci anni dall'alluvione del 2015 ieri nel Sannio si sono susseguite una serie di manifestazioni centrate sul ricordo ma anche sulla necessità di prevenire disastri del genere in futuro.

Come? Prevenzione. Parola d'ordine la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua. “I fiumi sono stati abbandonati per decine e decine di anni con accumuli di inerti. Questo accade non solo nel Sannio ma in tutta Italia dove i corsi d'acqua, una volta profondi, sono ormai occupati da montagne di sabbia con alberi che crescono in maniera incontrollata. Si deve tornare a fare manutenzione come avveniva negli anni '60 e '70”.

uesto il monito di Cosimo Rummo, amministratore delegato e presidente dello storico pastificio Rummo che il 15 ottobre del 2015, al pari di tante altre aziende piccole e grandi, finì sotto il fango e l'acqua del fiume straripato nella zona di Ponte Valentino.

Ieri nello stabilimento Rummo speciale anniversario con un convegno dal titolo emblematico: "Rummo, una storia di rinascita e coraggio".

“Ci siamo risollevati e siamo cresciti di dieci volte. Abbiamo realizzato uno stabilimento molto più grande e performante” ha rimarcato con orgoglio Cosimo Rummo. “Lo abbiamo fatto grazie ad un lavoro di squadra con in prima linea tutti i nostri collaboratori”. Ieri occasione anche per la consegna di una medaglia celebrativa a tutti i dipendenti.

“Siamo sul mercato di 70 paesi del mondo” ha concluso Rummo prima di salire sul palco e raccontare quelle ore e quei giorni terribili. Il numero uno dello storico pastificio ha poi ringraziato i soccorsi inviati dal Governo nelle ore successive all'alluvione. “Una sinergia Governo e impresa che ci ha consentito di ripartire più forti di prima”.

“Serve ora una legge nazionale che disciplini in maniera chiara e definitiva la manutenzione dei corsi d'acqua” ha esortato il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito. “Il problema dei fiumi riguarda anche le cosiddette regioni virtuose e non solo la Campania. Serve una legge nazionale che imponga alle Regioni la manutenzione dei fiumi” (intervista completa nel video).

Tanti gli ospiti che hanno parte al convegno moderato dal Vice Direttore di Radio 24 Sebastiano Barisoni: il Presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, il Presidente Nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, la Dirigente Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Titti Postiglione, la Giornalista e Conduttrice Tv Maria Latella, il Prorettore del Politecnico di Milano Giuliano Noci, la Direttrice Generale di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti Francesca Sofia.

A portare i saluti della città, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rimarcato l'impegno sinergico di imprese, cittadini, volontari ed istituzioni che ha consentito di ripartire.