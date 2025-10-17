Interruzione idrica a Benevento e in numerosi centri: terminati i lavori Terminate opere sulla condotta regionale necessarie per i lavori alta capacità velocità ferroviaria

La Gesesa comunica che i lavori sulla condotta regionale, lungo la tratta dell'alta velocità capacità ferroviaria Napoli Bari, sono continuati tutta la notte e che, “come appreso dai tecnici della Regione Campania, proseguono - salvo imprevisti - secondo i tempi stabiliti.

Si comunica inoltre che, approfittando della chiusura notturna, GESESA ha eseguito in via Meomartini la prima delle tre interconnessioni previste tra la condotta esistente e la condotta posata di recente, nell'ambito dei lavori che prevederanno la posa di circa sette chilometri di condotte in varie zone della città. Seguiranno aggiornamenti in merito all'interruzione idrica odierna.

Per via dell'interruzione idrica in atto a Benevento e in numerosi centri della provincia sannita, da ieri pomeriggio chiusi uffici pubblici e scuole di ogni ordine e grado nelle zone interessare dallo stop dell'erogazione.

Per via dell'interruzione Gesesa ha predisposto il servizio di autobotti a Piazza Risorgimento, spazio laterale al palazzo di Confindustria. Zona Capodimonte, (piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati); via Benito Rossi ( zona via Avellino)

via Gramsci ( zona Pacevecchia).

Altre 2 autobotti itineranti di supporto per l’Ospedale San Pio e la Casa Circondariale di Benevento.

Per la zona Perrillo l' autobotte è posizionata nei pressi del Campo di Calcio in via Manzoni.

Per il Comune di Ponte le posizioni sono le seguenti: Piazzale antistante Campo Sportivo.

Per il Comune di Torrecuso nei pressi del Cinema Multisala Torre Village.

AGGIORNAMENTO

Alle 9.50 Gesesa ha comunicato che i lavori sulla condotta regionale sono terminati ed è iniziata la fase di riempimento. Si ricorda che tale fase è la più delicata per cui occorre procedere con estrema cautela. Seguiranno aggiornamenti.