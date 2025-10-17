Mastella: "Solidarietà a Ranucci, l'ho criticato ma fatti di Pomezia sono gravi" Il sindaco di Benevento sull'attentato della scorsa notte

"In più di un'occasione e anche recentemente non ho fatto mistero di non condividere la postura e i metodi giornalistici di Sigfrido Ranucci e della squadra di Report. Ma quanto accaduto nella notte a Pomezia è grave, ingiustificabile e inaccettabile".

Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella a proposito dei fatti avvenuti nella scorsa notte a Pomezia sotto l'abitazione del giornalista Ranucci.

"A Ranucci e a sua figlia la mia sincera vicinanza umana. Dal punto di vista politico, ricordo da un canto che la libertà d'informazione resta cardine costituzionale inviolabile, dall'altro che tutte le forze democratiche mai debbono abbassare la guardia contro tutte le forme di violenza, oggi pericolosamente risorgenti".

