Trasporto urbano, Mastella a Regione: "Subentro a gennaio 2026, evitare ritardi" Riunione in Prefettura a Benevento. Il sindaco: ora servono però risposte chiare da Napoli

"Il subentro di Air come gestore unico nel trasporto urbano a Benevento deve avvenire subito, senza ritardi dal 1 gennaio 2026. Per questo è fondamentale che la Regione si attivi perché si giunga celermente alla sottoscrizione del contratto. Ritardi non sono ammessi, per evitare problemi nel subentro dei lavoratori nelle fila di Air e difficoltà logistiche per gli utenti: servono tempi chiari e gennaio 2026 è una deadline non oltrepassabile", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ringrazio il Prefetto per l'importante riunione che ha tenuto oggi in Prefettura e a cui l'amministrazione ha preso parte con il mio delegato ai Trasporti Ambrosone. Ora servono però risposte chiare da Napoli"

