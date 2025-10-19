Pozioni, incantesimi e libri magici: laboratorio in biblioteca provinciale Il 25-26 e 31 ottobre alle ore 16.0

Il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, e l’Amministratore Unico di Sannio Europa, società in house che cura la gestione e la promozione della rete museale provinciale, Raffaele Del Vecchio, rendono noto che, in occasione della notte più misteriosa dell’anno, la Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” apre le porte a un evento incantato dedicato ai più piccoli: “Pozioni, incantesimi e libri magici”, un laboratorio creativo e sensoriale tra magia, natura e amore per i libri.

L’aula della biblioteca si trasformerà, per una sera, in una vera scuola di magia ed erbologia: luci soffuse, candele, zucche, ampolle dalle etichette misteriose (“Essenza di Mandragola”, “Polvere di Pipistrello”, “Ali di Drago”) musica stregata e un grande Libro degli Incantesimi e delle Erbe che guideranno i giovani apprendisti alla scoperta del potere delle piante e della conoscenza racchiusa nei libri. Si potranno esplorare, trovare, toccare gli antichi erbolari racchiusi nella biblioteca, che sono testimoni di segreti, saperi e poteri antichi.

L’esperienza si articolerà in due momenti:

il racconto e la scoperta della magia dei libri – una narrazione che spiega in modo semplice e affascinante la nascita del libro con l’idea che ogni libro è una pozione di sapere;

il laboratorio pratico dove ogni bambino potrà creare il proprio erbolario personale, riconoscere profumi e forme delle erbe, inventare incantesimi e filastrocche, e perfino piantare la propria Mandragola magica!

“Pozioni, incantesimi e libri magici” è un’iniziativa pensata per stimolare fantasia, manualità e rispetto per la natura, avvicinando i bambini al mondo dei libri e della conoscenza in modo giocoso e sensoriale.

“Ogni libro è una pozione di sapere, e ogni parola un incantesimo di conoscenza”. Un appuntamento imperdibile per vivere la magia tra sapere, meraviglia e creatività! Per info e prenotazioni: 345 7542984