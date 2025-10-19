Impresa sannita alla Coppa Campioni: bronzo Assoluto per Errico e Frascadore La coppia fa parte del rinomato Club Ginnico di Benevento

Un risultato straordinario arriva da Pomigliano d'Arco, dove si è tenuta ieri la prestigiosa gara di ginnastica aerobica "Coppa Campioni 2025". I giovanissimi atleti Elide Errico e Giovanni Frascadore, della categoria Allievi A1, hanno conquistato un incredibile terzo posto assoluto.

L'impresa assume i contorni dell'eccezionalità se si considera che la competizione non prevedeva limiti di età. Errico e Frascadore si sono confrontati direttamente con ginnasti molto più grandi ed esperti, provenienti da tutta Italia, dimostrando un talento e una preparazione tecnica che hanno superato ogni barriera anagrafica.

La coppia, che ha entusiasmato il pubblico con una performance di altissimo livello, fa parte del rinomato Club Ginnico di Benevento, fucina di talenti diretta da Cristiana d'Anna. A guidare i due giovani atleti in questo percorso di successo è l'allenatrice Chiara Salerno, che vede così ripagato un lavoro tecnico e atletico meticoloso.

Questo bronzo non è solo una medaglia, ma la conferma che il futuro della ginnastica aerobica sannita e nazionale brilla già di una luce intensa.