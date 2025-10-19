L'arcivescovo Accrocca rilancia "andare a votare per riaffermare la democrazia" A margine della Festa del Ciao che ha riunito la comunità dell'Azione Cattolica

Il richiamo alla partecipazione, alla vita della comunità, come a quella politica.

E' lo spunto rilanciato dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, a margine della Festa del Ciao che ha riunito i partecipanti all’Azione Cattolica Diocesana di Benevento presso la palestra scolastica del Liceo Scientifico Statale “G. Rummo”.

Il richiamo è al documento diffuso qualche giorno fa dalla conferenza episcopale campana in vista delle prossim elezioni regionali.

"Partecipare non è un gesto opzionale: è il segno che crediamo ancora nella possibilità di costruire insieme una terra più giusta, più libera, più fedele alla propria vocazione. Ogni voto esprime fiducia nella vita comune, riafferma la responsabilità verso chi ci sta accanto e verso le nuove generazioni".

E la guida della chiesa Benevento spiega "Un monito ad andare a votare, come si vuole, ma ad andare. Altrimenti si delegano ad altri decisioni che riguardano la propria vita e questo non è mai un indice di democrazia e poi si chiede particolare attenzione ad alcune problematiche tra cui quella delle aree interne da sottoporre a chi verrà eletto".

Sull'iniziativa dell'azione Cattolica Accrocca invece commenta "Sono momenti importanti per i più piccoli, momenti in cui vengono aiutati a costruire le relazioni, attraverso il gioco. Credo che la società nel suo complesso debba impegnarsi al massimo per coinvolgere le giovani generazioni".

Una giornata ricca di giochi e sorrisi che ha trovato il suo momento clou nella celebrazione della messa come ribadito da Martina Iele, responsabile Acr diocesana: "Il fulcro degli incontri resta la Messa ma ogni sabato pomeriggio in 11 parrocchie di Benevento e in molti centri della Provincia c'è l'Acr, momenti di incontro per la nostra comunità".



